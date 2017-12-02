02/12/2017 16:34


Domates fiyatına rekor zam

domates

Son verilere göre Kasım ayında domatesin fiyatı yüzde 36.63 ile rekor kırdı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Kasım ayı İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi´nde yer alan 242 üründen 188´inin fiyatı artarken 27 ürünün fiyatı düştü, 97 ürünün ise fiyatı değişmedi. İndekse göre, Kasım ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan domates, yüzde 36.63 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 17.88 ile sivri biber, yüzde 17.25 ile kabak, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 16.98 ile tiyatro bilet ücreti ve giyim harcamaları kadın giyimi grubundan yüzde 16.68 ile elbise oldu. Fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 12.97 gerileme göstererek ayva oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; yüzde 12.74 ile pırasa, yüzde 8.80 ile ıspanak, yüzde 8.15 ile muz ve yüzde 4.20 ile havuç oldu.

 

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