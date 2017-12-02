02/12/2017 11:22


Dış ticaret verileri açıklandı

Dış ticaret

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından resmi olmayan geçici dış ticaret verileri açıklandı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kasım ayına ilişkin dış ticaret, ticaret, esnaf ve kooperatiflere ilişkin geçici idari verilerine ilişkin bülteni yayımlandı.Buna göre, kasımda geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 11,02 artarak 14 milyar 232 milyon dolara yükseldi. İthalat ise yüzde 21,10 artışla 20 milyar 519 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret hacmi bu dönemde yüzde 16,76 artış gösterdi ve 34 milyar 751 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 52,43 artarak 6 milyar 287 milyon dolar oldu.İhracatın ithalatı karşılama oranı kasımda yüzde 69,4 olarak gerçekleşti. Bu oran, geçen yılın aynı ayında yüzde 75,7 düzeyindeydi.

Bahsi geçen ayda en çok ihracat yapılan fasıllar, 2 milyar 259 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları", 1 milyar 316 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 843 milyon dolarla "demir ve çelik "olarak belirlendi.Kasımda en çok ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 519 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" oldu.

EN FAZLA İHRACAT VE İTHALAT ALMANYA İLE

Geçen ay en fazla ihracat 1 milyar 378 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi sırasıyla 909 milyon dolarla İngiltere ve 839 milyon dolarla İtalya izledi.En fazla ithalat ise 1 milyar 982 milyon dolarla Almanya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 981 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 918 milyon dolarla Rusya takip etti.Gümrük idareleri tarafından kasımda tahsil edilen vergiler 11 milyar 656 milyon lira oldu. Ocak-ekimde döneminde vergi gelirleri toplamı 430 milyar 909 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde gümrük idarelerince tahsil edilen vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı yüzde 21,50 olarak belirlendi.

AKTİF FİRMA SAYISI YAKLAŞIK 1.8 MİLYON

Kasımda 5 bin 728 limited şirket, 3 bin 98 ticari işletme, 2 bin 100 şube, bin 215 anonim şirket, 81 kooperatif kuruldu.Türkiye genelinde kasım itibarıyla toplam 1 milyon 788 bin 268 aktif firma bulunuyor.Geçen ay toplam 12 bin 222 firma kuruldu, 2 bin 918 firma kapandı.Öte yandan, ekim ayı itibarıyla yüzde 50 faiz indirimli ve faizsiz kredi kullanan toplam esnaf ve sanatkar sayısı 447 bin 872, kredi bakiyesi ise 22 milyar 244 milyon 313 bin lira olarak gerçekleşti.

Kaynak: Hürriyet


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