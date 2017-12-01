01/12/2017 11:55


'VakıfBank ABD'de görülen davaya asla dahil olmamıştır'

VakıfBank

ABD'de görülen davaya ilişkin Vakıfbank tarafından açıklama yapıldı

VakıfBank tarafından ABD'de görülen davaya ilişkin, "Ulusal ve uluslararası bankacılık çevrelerinde yıllardır net bir şekilde bilindiği üzere bankamızın ABD'de görülen söz konusu davada bahsi geçen süreçlerin hiçbir yerinde, hiçbir zaman ve hiçbir şekilde ilgisi ve dahli olmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

VakıfBank'ın ABD'de görülen davaya ilişkin yaptığı açıklamada, ulusal ve uluslararası bankacılık çevrelerinde yıllardır net bir şekilde bilindiği üzere Vakıfbank'ın, ABD'de görülen söz konusu davada bahsi geçen süreçlerin hiçbir yerinde, hiçbir zaman ve hiçbir şekilde ilgisi ve dahli olmadığı bildirildi.

Açıklamada, VakıfBank'ın her zaman gerek yasalara ve ilgili mevzuata gerekse uluslararası düzenlemelere ve kurallara uygun hareket ettiği ifade edilerek, bankanın, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı özen ve titizlikle davranmaya devam edeceği kaydedildi.


VakıfBank
'VakıfBank ABD'de görülen davaya asla dahil olmamıştır'
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