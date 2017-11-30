30/11/2017 07:47


Altın fiyatları yükseliyor mu en güncel altın fiyatları 30 Kasım 2017

altın fiyatları

Altı fiyatları yükselmeye devam ediyor mu? Çeyrek altın kaç liradan satılıyor? Altının gram fiyatı ne? Altın fiyatlarına dair en güncel bilgiler haberimizde

Gram altının alış fiyatı bugün 163,39 satış fiyatı ise 163,42. Çeyrek altın ise 261,48 liradan alınırken 268,02 liradan satılıyor. Yarım altın da 522,96’dan alınırken 536,03 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1086,84 liradan alınıp 1103,27 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1048,36 liradan alınırken 1081,82 liradan satılıyor.


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