29/11/2017 07:37


Altın rekor kırdı 29 Kasım altın fiyatları

altın fiyatları

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Altın, 29 Kasım Çarşamba gününe yeni bir rekorla başladı

İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın bugün 165,18 liradan alınırken, 165,24 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 264,26 liradan alınırken 270,87 liradan satılıyor. Yarım altın da 528,52’dan alınırken 541,73 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1085,98 liradan alınıp 1102,40 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1048,04 liradan alınırken 1081,59 liradan satılıyor.


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