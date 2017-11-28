Çeyrek altın kaç lira oldu 28 Kasım altın fiyatları

Altın yatırımcısı altın fiyatlarındaki hareketlenmeyi merak ediyor. Bugün altın fiyatları yükselişte. İşte 28 Kasım tarihinde altının alış ve satış fiyatları

28 Kasım Salı günü gram altın 162,51 liradan alınırken, 162,58 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 260,07 liradan alınırken 266,57liradan satılıyor. Yarım altın da 520,13'den alınırken 533,14 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1079,53 liradan alınıp 1095,85 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1041,81 liradan alınırken 1075,16 liradan satılıyor.