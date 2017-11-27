27/11/2017 16:46


Çeyrek altın kaç lira oldu 27 Kasım altın fiyatları

altın fiyatları

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor mu? Çeyrek altın kaç liradan satılıyor? Detaylar haberimizde

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 162,70 lira oldu. 162,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 162,70 liradan, bin 71 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 89 liradan, 148 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 152 liradan, bin 47 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 67 liradan, 523 liradan alınan Yarım Ziynet 533 liradan ve 262 liradan alınan Çeyrek Ziynet 267 liradan satıldı.


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