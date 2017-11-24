24/11/2017 08:18
Çeyrek altın kaç lira oldu 24 Kasım altın fiyatları
24 Kasım Cuma günü altın kaç liradan işlem görüyor? 24 Kasım'da altın fiyatlarında son durum ne? Detaylar haberimizde
Gram altın bugün 163,07 liradan alınırken, 163,13 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 260,95 liradan alınırken 267,48 liradan satılıyor. Yarım altın da 521,91’den alınırken 534,96 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 10479,84 liradan alınıp 1096,16 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1042,11 liradan alınırken 1075,47 liradan satılıyor.