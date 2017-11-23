Benzinin litre fiyatına zam yolda

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PUİS) tarafından yapılan açıklamaya göre benzin fiyatlarında 8-10 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor

Yapılan açıklamada "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 24 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 8-10 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Motorinde ise bir artış beklenmiyor." ifadeleri kullanıldı.

Son dönemde dolarda yaşanan hareketlilik ve petrol fiyatlarındaki yükseliş içeride de akaryakıt fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Benzine 30 Ekim'de 12 kuruş, 7 Kasım'da da 13 kuruş zam gelmişti. Benzin fiyatları iki gün önce ise 7 kuruş düşürülmüştü.

İstanbul'da benzinin litre fiyatı ortalama 5.54 TL seviyesinde bulunuyor. Zamların ardından fiyatın 5.62-5.64 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.