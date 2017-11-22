22/11/2017 12:56


LPG'ye zam yolda

LPG

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamaya göre yarından itibaren LPG'de 5 kuruş artış bekleniyor

PÜİS yaptığı açıklamada, "23 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere LPG'de 5 kuruş artış bekleniyor. Motorinde ise 22-23 Kasım tarihleri arasında fiyat değişikliği beklenmiyor." ifadesi kullanıldı.

LPG fiyatlarına Kasım ayı başında da 7 kuruşluk bir zam yapılmıştı. Zammın ardından İstanbul'da otogaz fiyatları ortalama 3.45 TL seviyelerine yükselecek.

 


Rasim Ozan Kütahyalı
Kütahya Baro Başkanından Rasim Ozan'a yönelik sert sözler
Bosna kasabı
'Bosna Kasabı' hakkında verilen karar belli oldu
LPG
LPG'ye zam yolda
Acun Ilıcalı
Acun Ilıcalı Survivor'ın başlayacağı tarihi açıkladı
Ertem Şener
Ertem Şener yaptığı açıklamayı inkar etti
İlgili Haberler
dolar

Dolar ve Euro kaç liradan işlem görüyor, 22 Kasım 2017

altın fiyatları

Çeyrek altın kaç lira oldu 22 Kasım altın fiyatları

benzin fiyatları

Benzinin litre fiyatında indirim yapılacak

dolar

Dolar rekor kırdı 20 Kasım dolar kaç lira

Son Dakika Haberleri
Rasim Ozan Kütahyalı

Kütahya Baro Başkanından Rasim Ozan'a yönelik sert sözler

Bosna kasabı

'Bosna Kasabı' hakkında verilen karar belli oldu

Acun Ilıcalı

Acun Ilıcalı Survivor'ın başlayacağı tarihi açıkladı

Ertem Şener

Ertem Şener yaptığı açıklamayı inkar etti

 Yazarlarımız
necdet sivaslı

Tarımdaki çıkmaz

Sırbistan'dan et ithal edilmesi kamuoyunda geniş yankı bulurken, yem fiyatlarındaki artış da dikkat çekti. Yem fiyatlarına son 3 ayda yüzde 100 zam geldiği ve samanın ...

Devam