22/11/2017 12:16


Dolar ve Euro kaç liradan işlem görüyor, 22 Kasım 2017

dolar

Bu akşam saatlerde açıklanacak olan Fed kararı öncesinde Dolar ve Euro rekor kırdı

Dolar/TL 3.9788/3.9804'ten Euro/TL ise 4.6679/4.6724'ten işlem görüyor. Dün saat 18.11’de 3.9573/3.9580 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah 3.98 ile tarihi zirveyi gördükten sonra saat 09.07’de 3.9775/3.9799 seviyesinde bulunuyor.

Piyasalar dolardaki güçlü seyrin yanı sıra TL’ye özgü satış baskısı yaratan unsurların enflasyonda yükseliş, TL’deki değer kaybının enflasyonu önümüzdeki dönemde de baskılayacağı endişesi, AB, ABD ve hatta NATO ile ilişkilerin gerilmesi, jeopolitik gelişmeler olduğuna dikkat çekiyor. Bunun yanında ABD’de devam eden Reza Zarrab davasının sonuçlarına ilişkin endişeler de piyasalarda yakından takip ediliyor.

Dün 4.3008/4.3017 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 4.3240/4.3269, 4.6443/4.6454 seviyesindeki euro/TL ise 4.6704/4.6740 seviyesinde.


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