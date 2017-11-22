Çeyrek altın kaç lira oldu 22 Kasım altın fiyatları

Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor mu? Çeyrek altın 22 Kasım tarihinde kaç liradan satılıyor? Detaylar haberimizde

Gram altın bugün 163.05 liradan alınırken, 163,11 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 261,21 liradan alınırken 267,74 liradan satılıyor. Yarım altın da 522,42'den alınırken 535,48 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1078,9 liradan alınıp 1095,21 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1041,21 liradan alınırken 1074,54 liradan satılıyor.