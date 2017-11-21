21/11/2017 18:24


Benzinin litre fiyatında indirim yapılacak

benzin fiyatları

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada bu gece yarısından itibaren benzinin litre satış fiyatında 7 kuruşluk indirime gidilecek

Yapılacak indirimin ardından İstanbul’da benzinin litre fiyatı ortalama 5,64 liradan 5,57 liraya, Ankara’da 5,68 liradan 5,61 liraya, İzmir’de ise 5,65 liradan 5,58 liraya düşecek.Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.


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