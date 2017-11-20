Dolar rekor kırdı 20 Kasım dolar kaç lira
Dolar, 20 Kasım Pazartesi günü 3.85 seviyesi altında başlasa da şimdilerde 3.92 seviyesini gördü
Bugün en düşük 3.85 seviyesinin altını gören dolar kuru, yeniden tırmanışa geçti. Dolar/TL en yüksek 3.9296 seviyesine tırmanarak 12 Ocak'tan beri en yüksek seviyeyi gördü. Euro ise 4.6315 TL'yi görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.
Dolar/TL, saat 17.02 itibarıyla 3.9189 seviyesinde hareket ederken, Euro ise aynı dakikalarda 4.6136 seviyesindeydi. Euro/dolar paritesi de 1.1772 seviyesinde bulunuyor.