Gıda Bakanlığı'ndan ucuz et satışı için flaş hamle

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, vatandaşların ucuz et yemesi için flaş bir adım atmaya hazırlanıyor

Bakanlık, tüm illerdeki küçük aile işletmelerinin gelir seviyesini yükseltmek için sıfır veya düşük faizli kredi, hayvan yemi temini gibi birçok noktada destek sağlayacak. Projenin 3 yıl sürmesi planlanıyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre ilk aşamada damızlık yetiştiriciliği yapan 25 bin işletmeye destek sağlanacak. İşletmelere 5 büyükbaş, 30 küçükbaş hayvan verilecek. Her aile işletmesinde 15'er büyükbaş ya da 75'er küçükbaş sürüleri oluşturulacak.

Bakanlık, hayvanların gelişmesine ve bakımına uygun barınma yerleri konusunda da işletmeciye destek olacak. Bu kapsamda ahır yapımlarını üstlenecek. Yem temini bakanlığın kurumları tarafından sağlanacak. Kesimleri ve alımları da ESK yapacak.