18/11/2017 10:05
Çeyrek altın kaç lira oldu 18 Kasım altın fiyatları
Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor mu? Çeyrek altın 18 Kasım tarihinde kaç liradan satışa sunuldu? Altın fiyatlarına dair en güncel bilgiler haberimizde
18 Kasım Cumartesi günü 161,14 liradan alınan gram altın, 161,20 liradan satılıyor. Çeyrek altın 257,83 liradan alınırken 263,56 liradan, 514,05 liradan alınan Yarım altın ise 527,13 liradan satılıyor.
Cumhuriyet altını 1056 liradan alınırken 1066 liradan, 1031,32 liradan alınan Tam Ziynet altını, 1051,03 liradan satılıyor.