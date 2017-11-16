16/11/2017 07:41


Altın fiyatları yükseliyor mu işte güncel altın fiyatları 16 Kasım

altın fiyatları

Altın fiyatlarında yükseliş bugün de devam ediyor mu? 16 Kasım Perşembe günü altın kaç liradan satılıyor? Detaylar haberimizde

Gram altın bugün 159,60 liradan alınırken, 159,65 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın ise 255,40 liradan alınırken 261,79 liradan satılıyor. Yarım altın da 5010,81’den alınırken 523,58 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1063,36 liradan alınıp 1079,43 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1026,21 liradan alınırken 1059,06 liradan satılıyor.


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