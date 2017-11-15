15/11/2017 12:14


Son dakika Milli piyango büyük ikramiyeyi açıkladı

Milli Piyango

Milli Piyango İdaresi yetkilileri tarafından alınan son bilgiye göre yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi 61 milyon lira olarak belirlendi

Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 349 milyon 243 bin lira olacak.Milli Piyango İdaresi yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 31 Aralık 2017'de yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 10 milyon lira, 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye verilecek.

Milli piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 349 milyon 243 bin lira olacak. Tam bilet 60, yarım bilet 30, çeyrek bilet de 15 liradan satılacak. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, 29 Kasım Çarşamba gününden itibaren piyasaya sürülecek

Milli Piyango İdaresi verilerine göre, bu yıl 61 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye, son 10 yılda büyük artış gösterdi.Büyük ikramiye, 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009’da 30 milyon lira, 2010’da 35 milyon lira, 2011’de 40 milyon lira, 2012’de 45 milyon lira, 2013 ve 2014’te 50 milyon lira, 2015’te ise 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Geçen yıl ise büyük ikramiye olarak 60 milyon lira verilmişti.


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