15/11/2017 08:06


Çeyrek altın kaç lira oldu 15 Kasım altın fiyatları

altın fiyatları

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Altının gram fiyatı 15 Kasım Çarşamba günü kaç lira oldu? Detaylar haberimizde

Gram altın 15 Kasım Çarşamba günü 160,49 liradan alınırken, 160,60 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 256,82 liradan alınırken 263,24 liradan satılıyor. Yarım altın da 513,64'den alınırken 526,48 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1051,90 liradan alınıp 1067,80 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1015,14 liradan alınırken 1047,65 liradan satılıyor.


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