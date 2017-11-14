Altın fiyatlarında son durum 14 Kasım 2017

14 Kasım Salı günü altın fiyatları kaç lira oldu? Altında yükseliş sürüyor mu? En güncel bilgiler haberimizde

14 Kasım Salı günü gram altın 158,76 liradan alınırken, 158,87 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 254,10 liradan alınırken 260,46 liradan satılıyor. Yarım altın da 508,21’den alınırken 520,91 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1058,24 liradan alınıp 1074,23 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1021,51 liradan alınırken 1054,22 liradan satılıyor.