14/11/2017 07:59


Altın fiyatlarında son durum 14 Kasım 2017

altın fiyatları

14 Kasım Salı günü altın fiyatları kaç lira oldu? Altında yükseliş sürüyor mu? En güncel bilgiler haberimizde

14 Kasım Salı günü gram altın 158,76 liradan alınırken, 158,87 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 254,10 liradan alınırken 260,46 liradan satılıyor. Yarım altın da 508,21’den alınırken 520,91 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1058,24 liradan alınıp 1074,23 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1021,51 liradan alınırken 1054,22 liradan satılıyor.


pazar yeri saldırı
Halep'e yönelik hava saldırılarında en az 53 ölü var
iran deprem
Şiddetli depremin ardından can kaybı artıyor
Ayla Filmi
Ayla filmi 3 haftada 2 milyon kişi tarafından izlendi
Nurgül Yeşilçay
Nurgül Yeşilçay az kalsın canından oluyordu
Facebook
Facebook 'beğen' butonunu kaldırıyor, işte nedeni
İlgili Haberler
altın fiyatları

Çeyrek altın kaç lira oldu 11 Kasım altın fiyatları

benzin

Motorinin litre fiyatına rekor zam

altın fiyatları

Çeyrek altın kaç lira oldu 10 Kasım altın fiyatları

altın fiyatları

Altın fiyatları yükseliyor mu işte güncel altın fiyatları 9 Kasım

Son Dakika Haberleri
pazar yeri saldırı

Halep'e yönelik hava saldırılarında en az 53 ölü var

iran deprem

Şiddetli depremin ardından can kaybı artıyor

Ayla Filmi

Ayla filmi 3 haftada 2 milyon kişi tarafından izlendi

Nurgül Yeşilçay

Nurgül Yeşilçay az kalsın canından oluyordu

 Yazarlarımız
turker erturk

İhanet Tam Gaz Devam Ediyor

Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi’ne katıldı ve İstanbul’la ilgili konuşarak “…Biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ...

Devam