Çeyrek altın kaç lira oldu 11 Kasım altın fiyatları

Altının gram fiyatı 11 Kasım günü kaç lira oldu? Çeyrek altında son durum ne? Altın fiyatlarına dair en güncel bilgiler haberimizde

İstanbul Kapalıçarşı'da bugün gram altın 158,47 liradan alınırken, 158,52 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 253,59 liradan alınırken 259,93 liradan satılıyor. Yarım altın da 507,17’den alınırken 519,85 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1056,60liradan alınıp 1072,57 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1019,68 liradan alınırken 1052,33 liradan satılıyor.