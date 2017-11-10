Çeyrek altın kaç lira oldu 10 Kasım altın fiyatları

Gram ve çeyrek altın güne kaç liradan başladı? Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor mu? Detaylar haberimizde

Gram altın bugün 159,39 liradan alınırken, 159,43 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 254,91 liradan alınırken 261,28 liradan satılıyor. Yarım altın da 509,81'den alınırken 522,56 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1060,43 liradan alınıp 1076,46 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1022,13 liradan alınırken 1054,86 liradan satılıyor.