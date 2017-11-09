09/11/2017 07:39


Altın fiyatları yükseliyor mu işte güncel altın fiyatları 9 Kasım

altın fiyatları

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor mu? Çeyrek altın kaç liradan satılıyor? Altın fiyatlarına dair en güncel bilgiler haberimizde

Gram altın 9 Kasım Perşembe günü 159,39 liradan alınırken, 159,43 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 254,91 liradan alınırken 261,28 liradan satılıyor. Yarım altın da 509,81’den alınırken 522,56 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1060,43 liradan alınıp 1076,46 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1022,13 liradan alınırken 1054,86 liradan satılıyor.

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