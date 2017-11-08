İşte benzin fiyatlarına yapılacak zam oranı

Benzin fiyatlarına zam yapılacağı haberi dün gelmişti. Bugün de yapılacak zam oranı belli oldu

PÜİS'ten yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 9 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 13 kuruş fiyat artışı beklenmektedir." denildi.Yeni zamla birlikte benzinin litre fiyatı Ankara'da ortalama 5,66 TL'ye, İstanbul'da 5.61 TL'ye, İzmir'de ise 5.63 TL'ye çıkacak.

Benzin zammıyla 55 litrelik bir deponun dolum fiyatı 308 liraya yükseldi. Bu rakam sene başında 284 liraydı.Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.