Çeyrek altın kaç lira oldu 8 Kasım altın fiyatları

Altın 8 Kasım 2017 tarihinde kaç liradan alınıp satılıyor? Çeyrek altın bugün kaç lira oldu? Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor mu? Ayrıntılar haberimizde

Gram altın Kapalıçarşı'da 8 Kasım Çarşamba günü 159,41 liradan alınırken, 159,48 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 255,12 liradan alınırken 261,50 liradan satılıyor. Yarım altın da 510,24'den alınırken 522,99 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1051,68 liradan alınıp 1067,57 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1014,93 liradan alınırken 1047,43 liradan satılıyor.