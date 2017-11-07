Dikkat benzin fiyatlarına zam geliyor

Yapılan son açıklamaya göre benzin ve motorin fiyatlarına zam gelecek

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’nın (PÜİS) internet sitesinde yer alan bilgiye göre benzine bir zam daha geliyor. Sendika tarafından yapılan açıklamada, “7-8 Kasım 2017 tarihlerinde motorinde fiyat değişikliği beklenmiyor. Benzin grubunda ise perşembe veya cuma gününden geçerli olmak üzere fiyat artışı beklenmektedir” ifadeleri kullanıldı. Artışın miktarı konusunda bir rakam verilmedi.

Yapılan son zamların ardından İstanbul'da benzin litre fiyatı 5,38 TL'den, 5,50 TL'ye, motorin litre fiyatı ise 4,76 TL'den, 4,93 TL'ye çıkmıştı. Ankara'da ise benzin litre fiyatı 5,41 TL'den 5,53 TL'ye, motorin litre fiyatı ise 4,76 TL'den 4,93 TL'ye yükselmişti. İzmir'de ise benzin litre fiyatı 5,37 TL'den 5,49 TL'ye, motorin litre fiyatı ise 4,79 TL'den 4,96 TL'ye çıkmıştı.

MOTORİNDE VERGİ YÜKÜ YÜZDE 66

İstanbul'da bir vatandaş satın aldığı bir litre motorin için (4.93 TL) 3.25 TL vergi ödeyecek. İngiltere motorinden dünyada en fazla vergi alan ülke. (yüzde 69.95) Onu Hollanda ve İsveç izliyor. Türkiye yüzde 66.22'lik vergi yükü ile motorinde en fazla vergi yüküne sahip 8. ülke. Benzinde ise vergi yükü yüzde 60 civarında.