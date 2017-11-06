Vize kararının ardından dolar kaç lira oldu
ABD'nin Türkiye'ye yönelik sınırlı vize uygulaması kararının ardından dolar hareketlenmeye başladı
Borsa İstanbul da yüzde 3’ün üzerinde artışla 115.093 seviyesine çıkarak rekor yeniledi.17:30 civarında Türkiye’deki ABD Büyükelçiliği’nin vize işlemlerine kısıtlı bir biçimde devam edeceği haberlerini üzerine dolar/TL kuru yeniden hareketlendi.Piyasalar gelişmeye olumlu tepki verirken dolar yeniden 3.85’in altına indi.Kapanış öncesinde, 17:50 itibarıyla dolar yüzde 1.3 değer kaybıyla 3.8376 liradan el değiştiriyor.
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