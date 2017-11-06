06/11/2017 18:32


Vize kararının ardından dolar kaç lira oldu

dolar

ABD'nin Türkiye'ye yönelik sınırlı vize uygulaması kararının ardından dolar hareketlenmeye başladı

Borsa İstanbul da yüzde 3’ün üzerinde artışla 115.093 seviyesine çıkarak rekor yeniledi.17:30 civarında Türkiye’deki ABD Büyükelçiliği’nin vize işlemlerine kısıtlı bir biçimde devam edeceği haberlerini üzerine dolar/TL kuru yeniden hareketlendi.Piyasalar gelişmeye olumlu tepki verirken dolar yeniden 3.85’in altına indi.Kapanış öncesinde, 17:50 itibarıyla dolar yüzde 1.3 değer kaybıyla 3.8376 liradan el değiştiriyor.

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