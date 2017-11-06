Avrupalı Türk Girişimciler Ödülleri'nde İngiltere'ye ödül yağdı
Avrupalı Türk Markalar Birliği’nin İhracatçılar Haftası kapsamında ilk defa düzenlediği İstanbul Zirvesi’ne, Avrupa’dan katılan işadamları ödüllendirildi.İngiltere'li Türklere ödül yağdı..
Avrupalı Türk Girişimciler Ödüllendirildi. Avrupalı Türk Markalar Birliği’nin İhracatçılar Haftası kapsamında ilk defa düzenlediği İstanbul Zirvesi’ne, Avrupa’dan katılan işadamları ödüllendirildi. Ödüller, Ekonomi Bakanlığı’nın himayesinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi – TİM ile birliket İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen zirvenin ardından gerçekleşen ‘Gala Yemeği’nde sahiplerini buldu.
Avrupa’nın farklı ülkelerinde değişik sektörlerde iş yapan Recep Ercan, Vehbi Keleş, Zeynep Turudi, Ali Keskinbıçak, Mustafa Baklan, Remzi Kaplan, Salih Taşdirek, Hilmi Selçuk, Dursun Erbay, İsmet Koyun, Özgür Kasırga, Ayşegül Tutkun, Mustafa Aslan ve Hikmet Gürcüoğlu’na ödül verildi.
İşadamlarına ödüllerini Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Avrupalı Türk Markalar Birliği Başkanı Cafer Mahiroğlu birlikte verdi.
Ödül töreninde, zirvenin gerçekleşmesinde verdikleri destek nedeniyle, ATMB Başkanı Cafer Mahiroğlu tarafından Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin ile TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye İngiltere’nin geleneksel ürünlerinden oluşan hediye takdim edildi.