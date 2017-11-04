04/11/2017 07:44


S&P'nin Türkiye kararı ne oldu

Standard & Poor's

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin kredi notunu bildirdi

S&P Türkiye'nin "BB", yerli para cinsinden notunu "BB+" olarak teyit ederken, ülkenin not görünümünün "negatif" olduğunu bildirdi. Türkiye ile ilgili son değerlendirmesini 5 Mayıs 2017'de yapan S&P, yabancı para cinsinden kredi notunu "BB", yerli para cinsinden notunu "BB+" seviyesinde, not görümünü de "negatif" olarak teyit etmişti. Böylece S&P Mayıs ayı kararında bir değişiklik yapmamış oldu.Piyasalardaki gün içindeki genel beklenti de kurumun not veya görünümde değişiklik yapmayacağı yönündeydi. 


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