02/11/2017 08:13


Çeyrek altın kaç lira oldu en güncel altın fiyatları 2 Kasım 2017

altın fiyatları

Dün 257 liradan satılan çeyrek altın bugün kaç lira oldu? Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor mu? Detaylar haberimizde

İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın 2 Kasım 2017 tarihinde 156,47 liradan alınırken, 156,50 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 250,38 liradan alınırken 256,63 liradan satılıyor. Yarım altın da 500,75’den alınırken 513,27 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1038,16 liradan alınıp 1053,85 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1001,64 liradan alınırken 1033,71 liradan satılıyor.

 

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