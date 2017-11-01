01/11/2017 20:13


Flaş gelişme FED faiz kararını sabit tuttu

FED

ABD Merkez Bankası'nın toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre FED faizleri sabit tuttu

FED, en son 21 Eylül'deki toplantısında da faizleri değiştirmemiş ve sabit bırakmıştı. Önümüzdeki ay yapılacak toplantıda ise faizlerin çeyrek puan artırılabileceği belirtiliyor. Diğer yandan 2018 genelinde de üç kez faiz artışı öngörülüyor.FED, en son faiz artırımını Temmuz ayında gerçekleştirmiş ve faizler çeyrek puan yükseltmişti. Böylece sene içinde ikinci kez artırımı yapmıştı.Son 14 ay içerisinde ise toplam 4 faiz artışı yapıldı.

 

FED
Flaş gelişme FED faiz kararını sabit tuttu
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