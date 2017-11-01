Çeyrek altın kaç lira oldu en güncel altın fiyatları 1 Kasım 2017

Bugün altın fiyatları rekor kırıyor. Çeyrek altın 257 liradan satılıyor. Altın fiyatlarına dair en güncel bilgiler haberimizde

Gram altın bugün 156,95 liradan alınırken, 156,96 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 250,79 liradan alınırken 257,05 liradan satılıyor. Yarım altın da 501,57'den alınırken 514,11 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1038,50 liradan alınıp 1054,20 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1002,21 liradan alınırken 1034,31 liradan satılıyor.