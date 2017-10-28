Çeyrek altın kaç lira oldu en güncel altın fiyatları 28 Ekim 2017

Gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını 28 Ekim tarihinde kaç liradan satılıyor? Altın fiyatlarına dair en güncel bilgiler haberimizde

Gram altın Kapalıçarşı'da 155,23 liradan alınırken, 155,27 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 248,40 liradan alınırken 254,61 liradan satılıyor. Yarım altın da 496,80'den alınırken 509,22 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1029,59 liradan alınıp 1045,15 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 993,37 liradan alınırken 1025,18 liradan satılıyor.