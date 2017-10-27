27/10/2017 17:20


Katalonya'nın bağımsızlık kararı Euro’yu nasıl etkiledi

euro

Katalonya'da bağımsızlık ilan edilmesinin ardından Euro son dönemlerin en düşük seviyesini gördü

Euro dolar paritesi 1.1579’ye gerileyerek bir ayın en düşük seviyesini gördü. Euro dolar paritesi son ayda 1.1880’e kadar çıkmıştı. Kararla İspanya borsası da yüzde 2 düşüş yaşadı. Katalan bankalarının hisselerinde de kayıplar var.Euro, tüm dünya para birimleri karşısında geriledi ki buna Türk Lirası da dahil. Euro, 4.46 lira seviyelerinden kararla beraber 4.42 liraya kadar düştü.


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