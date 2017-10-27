Dolar güne nasıl başladı 27 Ekim 2017

Yaklaşık 3 haftadır en yüksek seviyesini gören dolar 27 Ekim Cuma günü kaç liradan işlem görüyor

Bugün saat 12:00’da 3.8230 seviyesinde. Dolarda küresel güçlenmenin gelişmekte olan ülke para birimlerinde değer kaybına neden olması, iç riskler ve Hazine’nin yüksek borçlanma gereksinimi TL cinsi varlıklarda baskı yaratmaya devam ederken; dolar/TL 3.84’ü, gösterge 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 12’yi aştı. Cuma günü valörde son işlemde yüzde 11.45 seviyesinde olan gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi ise bu sabah yüzde 12 seviyesinde açıldıktan sonra 12.19’a kadar yükselirken; saat 1013’te 12.17 seviyesinde bulunuyor.

Dolar/TL dün akşam saatlerinde 3.8360’a kadar yükseldikten sonra bugün saat 12:35’de 3.8084 seviyesinde.

Sepet bazında TL de dün 4.1570 seviyesine yükseldikten sonra bu sabah 4.1392/4.1375, euro/TL ise 4.4806’ya kadar yükseldikten sonra bu sabah 4.4523/4.4530 seviyesinde bulunuyor.Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken; piyasalar saat 15:30’da ABD GSYH ve çekirdek PCE, saat 17:00’de ise ABD Michigan tüketici güven endeksi verisini izleyecek.

Dolar yüksek seyrini koruyarak haftalık kazanım kaydetmeye hazırlanırken, euro Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) tahvil alımlarının süresini uzatması ve 2018’de faiz artımı yapma ihtimalini azaltmasının ardından üç ayın dip seviyesine geriledi.

Kaynak: Sözcü