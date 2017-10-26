26/10/2017 14:58


Merkez Bankasından faiz açıklaması

faiz açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından alınan karar Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplanan toplantıda alındı

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, PPK'nın, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplandığı bildirildi. Kurul, marjinal fonlama oranını (faiz koridorunun üst bandı) yüzde 9,25'te, Merkez Bankası borçlanma faiz oranını (faiz koridorunun alt bandı) yüzde 7,25 ve bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını da (politika faizi) yüzde 8 düzeyinde sabit tuttu.

Geç Likidite Penceresi (GLP) uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00-17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 ve borç verme faiz oranı yüzde 12,25'te sabit bırakıldı.

"Sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecek"

Duyuruda, son dönemde açıklanan verilerin, iktisadi faaliyetteki toparlanmanın güç kazandığına işaret ettiği belirtilerek, "İç talepteki iyileşme devam ederken Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Kurul, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir." ifadeleri kullanıldı. 

Enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler ve çekirdek enflasyon görünümüne ilişkin gelişmelerin fiyatlama davranışlarına dair risk oluşturmaya devam ettiği belirtilen duyuruda, bu çerçevede Kurul'un, sıkı para politikası duruşunun korunmasına karar verdiği bildirildi.

Duyuruda, Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi: 

"Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."


CHP
CHP İyi Parti hakkında ilk kez konuştu
Erkan Kazancı
Galatasaray'ı yasa boğan ölüm haberi
dolar kaç lira
Merkez Bankasının kararının dolara etkisi ne oldu
faiz açıklaması
Merkez Bankasından faiz açıklaması
hakem
Süper Lig'in 10. haftasında görev yapacak hakemler
İlgili Haberler
dolar kaç lira

Merkez Bankasının kararının dolara etkisi ne oldu

altın fiyatları

Çeyrek altın kaç lira oldu 26 Ekim altın fiyatları

SSK primi

SSK primi yatırılmayana erken emeklilik gelecek

sunat atun

Sunat Atun KKTC, Akdeniz’in enerji fotoğrafında yerini alacak

Son Dakika Haberleri
CHP

CHP İyi Parti hakkında ilk kez konuştu

Erkan Kazancı

Galatasaray'ı yasa boğan ölüm haberi

hakem

Süper Lig'in 10. haftasında görev yapacak hakemler

ataşehir yangın

52 katlı gökdelende patlama oldu ekipler olay yerinde

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Kerkük Türk’tür ve Türk kalacaktır

“Kerkük ve diğer Türkmen yurtlarının demografik operasyonlarla tasfiye planları derhal kesilmeli, Kerkük tarihi dokusuna, kültürel derinliğine müzahir bir şekilde yönetilmelidir. Söylüyoruz, rahatsız oluyorlar. Diyoruz, sancılanıyor, ...

Devam