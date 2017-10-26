Çeyrek altın kaç lira oldu 26 Ekim altın fiyatları

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor mu? Altın 26 Ekim Perşembe günü kaç liradan satılıyor? Detaylar haberimizde

Gram altın bugün 154,42 liradan alınırken, 154,45 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 247,27 liradan alınırken 253,45 liradan satılıyor. Yarım altın da 494,53’den alınırken 506,90 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1014,97 liradan alınıp 1030,31 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 978,78 liradan alınırken 1010,13 liradan satılıyor.