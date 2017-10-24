24/10/2017 09:46


Zorunlu deprem sigortası için hükümetten flaş hamle

mehmet şimşek

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, düzenli ve sürekli zorunlu deprem sigortasının devamlılığı için çalışma başlattıklarını duyurdu

Şimşek, Türkiye'de 2000-2017 döneminde düzenli ve sürekli zorunlu deprem sigortası yaptıranların oranının yüzde 2 düzeyinde, çok düşük olduğunu söyleyerek, "Düzenli, süreklilik arz edecek şekilde deprem sigortası yaptırılması ve bunun tüm ülkeyi kapsayacak seviyeye çıkarılması amacıyla Hazine olarak çalışma başlatıyoruz. Bu kapsamda zorunlu deprem sigortalılık oranını yüzde 100'e çıkarmak hedefiyle düzenli abonelikleri olan tüm ev ve binalara sigorta yaptırma çağrısında bulunacağız" dedi.

Öte yandan Global Yatırım analist notunda bu haberin borsada işlem gören sigorta şirketlerini olumlu etkileyebileceğine diikkat çekilerek, "Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek halihazırda hükümetin bu yıl sonunda konutlarda zorunlu bir doğal afet sigortası sistemini tamamlamak için çalıştıklarını açıkladı. Bu haber başta Ak Sigorta , Avivasa ve Güneş Sigorta olmak üzere sigorta şirketleri için pozitif olabilir" denildi.

Mevcut poliçesini yenilemeyenlerin uyarılacağına, yapılan uyarıya cevap vermeyenlerin otomatik sigortalanacağını ve prim tahsilatının yapılması için mekanizma tesis edileceğini söyleyen Şimşek, zorunlu deprem sigortası bulunan ve primlerini düzenli ödeyen vatandaşlara yönelik ise herhangi bir işlem yürütülmeyeceğini belirtti.

Şimşek, gerek çıkarılan mevzuat düzenlemeleri gerek Doğal Afet Sigortaları Kurumunun (DASK) tarafından yürütülen proje ve çalışmalar sayesinde bu yıl itibarıyla zorunlu deprem sigortası yaptıranların 8 milyonu, sigortalılık oranının ise yüzde 46 seviyesini aştığını belirten Şimşek, Türkiye'de yaklaşık her iki konuttan birinin sigortalı olduğunu kaydetti. Şimşek'in verdiği bilgiye göre DASK'ın kurulduğu 2000 yılından bugüne meydana gelen 558 hasar yapıcı deprem sonucunda açılan 23,019 adet hasar dosyası için 176 milyon TL tazminat ödenirken, kurumun deprem hasarlarına karşı ödeme kapasitesi 15 milyar TL'nin üzerine çıktı.


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