23/10/2017 14:03


Türkiye'ye gidecek Alman turistlerin sayısında artış bekleniyor

Alman turist

Almanya Turizm Endüstrisi Federal Birliği (BTW) Başkanı Michael Frenzel, Almanya ile Türkiye arasında son dönemde gerilen ilişkilere rağmen gelecek yıl için Alman turistlerin Türkiye'yi tercih edeceğini açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, bu yıl Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’ye gelen Alman ziyaretçi sayısı 2.5 milyon olurken; bu sayı 2016 aynı dönemde 2.71 milyon, 2015 aynı dönemde ise 3.75 milyondu.

Turizm sektöründe faaliyet gösteren OTI Holding’in 25 kuruluş yılı nedeniyle düzenlenen toplantıya katılan Frenzel, Reuters’a yaptığı değerlendirmede, “Şu andaki rezervasyonlar Almanya’dan Türkiye’ye gelecek turist sayısında güçlü bir büyümeye işaret ediyor. Erken rezervasyonlara göre, 2018’de yüzde 15-20 artış görebiliriz” dedi.

Alman turist sayısındaki gerilemedeki belirleyicinin güvenlik endişeleri olduğunu söyleyen Frenzel, “Düşüş net bir şekilde güvenlikle ilgili. Siyaset çok hızlı değişiyor ve siyasi gelişmelerin insanların kararında etkili olduğunu düşünmüyorum. Bir yerde birbirini izleyen saldırılar olduğunda, insanların kafasında belli bir süre için belli bir resim oluşuyor. Ve bunun düzelmesi belli bir zaman alıyor” diye konuştu.

Türkiye turizminde kalitenin her zaman yüksek olduğunu; fiyat-kalite dengesinin ise turistleri Türkiye’ye çektiğini ifade eden Frenzel, “Türkiye’de uçuş dahil bir haftalık paket fiyatı diğer destinasyonlarla karşılaştırdığınız zaman çok rekabetçi bir fiyatlama söz konusu. Bu da insanların Türkiye’ye geri gelmesine yardımcı oluyor” dedi.

Türkiye’ye 2017 yılında en fazla turist getiren turizm şirketi konumundaki OTI Holding’in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Coşkun Yurt’un verdiği bilgiye göre, Türkiye’nin en büyük turizm pazarı Rusya ile Ukrayna ekonomilerindeki bozulma ve toplam turist sayısındaki gerileme nedeniyle, Türkiye’deki paket fiyatlar 2014’e göre yüzde 30 düşmüş durumda.

KAYNAK: REUTERS

 
İlgili Haberler
emekli maaşı

Emekli maaşına 355 lira zam yolda

altın fiyatları

Çeyrek altın kaç lira oldu 20 Ekim altın fiyatları

altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum 19 Ekim 2017

altın fiyatları

Çeyrek altın kaç lira oldu en güncel altın fiyatları 18 Ekim 2017

Son Dakika Haberleri
Caner Toygar

Türkiye'nin tanıdığı damat adayının evinden silah çıktı

meral akşener

Akşener hastane çıkışı konuştu 'Deniz Baykal'ın durumu iyiye gidiyor'

Orhan Gencebay

Sanatçı Orhan Gencebay 'Deniz Baykal için dua ediyorum'

yaz saati uygulaması

Yaz saati uygulamasıyla ilgili flaş gelişme

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Bodrum’da Lezzet Şöleni

Gülşen Coşanöz,oğlu Alphan Birleşik ile 2012 yılından bu yana Yalıkavak Marina’da Marmarina Saraylı adı altında Osmanlı Mutfağının bütün özelliklerini ortaya koyan çok güzel bir mekan ...

Devam