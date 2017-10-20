Çeyrek altın kaç lira oldu 20 Ekim altın fiyatları

Altın haftanın sonuna doğru 20 Ekim tarihinde güne nasıl başladı? Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor mu? Ayrıntılar haberimizde

Kapalıçarşı'da gram altın151,10 liradan alınırken, 151,16 liradan satılıyor.Çeyrek altın ise 241,81 liradan alınırken 247,85 liradan satılıyor. Yarım altın da 483,62'den alınırken 495,71 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1003,49 liradan alınıp 1018,66 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 968,42 liradan alınırken 999,44 liradan satılıyor.