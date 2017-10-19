19/10/2017 09:09


Altın fiyatlarında son durum 19 Ekim 2017

altın fiyatları

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını 19 Ekim'de kaç liradan güne başladı? En güncel altın fiyatları haberimizde

Kapalıcarşı'da 19 Ekim Perşembe günü 151,07 liradan alınan gram altın, 151,19 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 241,68 liradan alınırken 247,72 liradan satılıyor. Yarım altın da 483,36’dan alınırken 495,45 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1003,75 liradan alınıp 1018,92 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 968,90 liradan alınırken 999,94 liradan satılıyor.


altın fiyatları
Altın fiyatlarında son durum 19 Ekim 2017
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