18/10/2017 09:19


Çeyrek altın kaç lira oldu en güncel altın fiyatları 18 Ekim 2017

altın fiyatları

18 Ekim Çarşamba günü altın kaç liradan satılıyor? Altın fiyatları yükseldi mi? Altın fiyatlarına dair en güncel bilgiler haberimizde

Kapalıçarşı'da gram altın 151,57 liradan alınırken, 151,63 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 242,55 liradan alınırken 248,62 liradan satılıyor. Yarım altın da 485,11’dan alınırken 497,23 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1005,44 liradan alınıp 1020,64 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 970,30 liradan alınırken 1001,38 liradan satılıyor.

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