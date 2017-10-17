Çeyrek altın kaç lira oldu en güncel altın fiyatları 17 Ekim 2017

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını 17 Ekim tarihinde kaç liradan satılıyor? Altın fiyatlarıyla ilgili en güncel bilgiler haberimizde

17 Ekim 2017 tarihinde gram altın 151,73 liradan alınırken, 151,80 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 242,78 liradan alınırken 248,85 liradan satılıyor. Yarım altın da 485,56’dan alınırken 497,70 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1010,33 liradan alınıp 1025,60 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 975,49 liradan alınırken 1006,73 liradan satılıyor.