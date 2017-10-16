16/10/2017 11:05


TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı

işsizlik rakamları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı

Bu yılın Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 10,7 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 119 bin kişi artarak 3 milyon 443 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre 119 bin kişi artarak 3 milyon 443 bin kişiye ulaştı. Aynı dönemde işsizlik oranı değişmedi ve yüzde 10,7 oldu. Bir önceki aya göre ise işsizlik oranında 0,5 puanlık artış görüldü. Temmuzda tarım dışı işsizlik oranı da değişmedi ve yüzde 13 olarak tahmin edildi. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,3 puanlık artışla yüzde 21,1'e çıktı. İşsizlik, 15-64 yaş grubunda 0,1 puanlık azalışla yüzde 10,9 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı temmuzda, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 122 bin kişi artarak 28 milyon 758 bin kişi, istihdam oranı ise 1 puanlık artışla yüzde 48 oldu.İş gücüne katılım oranı 1 puan artarak yüzde 53,7 olarak gerçekleşirken, söz konusu dönemde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 0,9 puan artarak yüzde 35,2'ye yükseldi.


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