13/10/2017 19:24


Çeyrek altın kaç lira oldu en güncel altın fiyatları 13 Ekim

altın fiyatları

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor mu? Çeyrek altın, tam altın, yarım altın kaç liradan satılıyor? Detaylar haberimizde

İstanbul Kapalıçarşı'da 152,38 liradan alınan gram altın, 152,44 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 243,86 liradan alınırken 249,95 liradan satılıyor. Yarım altın da 487,71'dan alınırken 499,90 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1006,35 liradan alınıp 1021,56 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 971,18 liradan alınırken 1002,29 liradan satılıyor.


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