MTV oranı ile ilgili bugün kritik gün

MTV ve yeni gelir vergisi düzenlemesi bugün Meclis'te görüşülecek

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) dahil bir çok vergi artışı yapılmasını öngören ve kamuoyunda tepki yaratan “Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nda kabul edilen madde sayısı 42’ye yükselirken, görüşmeler Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın katılımıyla bugün saat 10.00’da başlayacak.

Görüşmelere bugün, MTV ve gelir vergisi dilim değişikliğini de içeren 21 madde ile devam edilmesi öngörülüyor.

Türkiye ekonomisinin makro anlamda en güçlü olduğu alanların başında gelen bütçe dengesi geçen yıl yaşanan darbe girişiminin etkilerini azaltmak için alınan önlemlerle bozulmaya başladı.

GSYH’ya oran olarak bütçe açığı yüzde 1’den yüzde 2’ye çıkaran bu gelişmeler sonrası daha fazla bozulmanın önüne geçmek adına ise hükümet OVP ile birlikte bu tasarıda yer alan değişikliklerle 30 milyar TL’ye yaklaşan vergi artışlarına gidiyor.

İKİ KRİTİK DÜZENLEME

Bu artışların arasında MTV’ye yapılması planlanan yüzde 40 ile yüzde 68 arasında değişen oranda artışlar da yer alıyor.

Kamuoyundan gelen tepkilerden sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın MTV’deki artışın gözden geçirilmesini istemesinin ardından hükümet söz konusu düzenlemeyi gözden geçireceğini açıkladı. Yapılacak bir değişiklik ile MTV’deki artış oranlarının da düşürülmesi bekleniyor.

Bugün görüşülmesi planlanan bir diğer madde ile gelir vergisinin üçüncü dilimimdeki yüzde 27’lik oranın yüzde 30’a yükseltilmesi öngörülüyor.