13/10/2017 09:24


MTV oranı ile ilgili bugün kritik gün

MTV zam oranı

MTV ve yeni gelir vergisi düzenlemesi bugün Meclis'te görüşülecek

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) dahil bir çok vergi artışı yapılmasını öngören ve kamuoyunda tepki yaratan “Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nda kabul edilen madde sayısı 42’ye yükselirken, görüşmeler Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın katılımıyla bugün saat 10.00’da başlayacak.

Görüşmelere bugün, MTV ve gelir vergisi dilim değişikliğini de içeren 21 madde ile devam edilmesi öngörülüyor.

Türkiye ekonomisinin makro anlamda en güçlü olduğu alanların başında gelen bütçe dengesi geçen yıl yaşanan darbe girişiminin etkilerini azaltmak için alınan önlemlerle bozulmaya başladı.

GSYH’ya oran olarak bütçe açığı yüzde 1’den yüzde 2’ye çıkaran bu gelişmeler sonrası daha fazla bozulmanın önüne geçmek adına ise hükümet OVP ile birlikte bu tasarıda yer alan değişikliklerle 30 milyar TL’ye yaklaşan vergi artışlarına gidiyor.

İKİ KRİTİK DÜZENLEME

Bu artışların arasında MTV’ye yapılması planlanan yüzde 40 ile yüzde 68 arasında değişen oranda artışlar da yer alıyor.

Kamuoyundan gelen tepkilerden sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın MTV’deki artışın gözden geçirilmesini istemesinin ardından hükümet söz konusu düzenlemeyi gözden geçireceğini açıkladı. Yapılacak bir değişiklik ile MTV’deki artış oranlarının da düşürülmesi bekleniyor.

Bugün görüşülmesi planlanan bir diğer madde ile gelir vergisinin üçüncü dilimimdeki yüzde 27’lik oranın yüzde 30’a yükseltilmesi öngörülüyor.

 

mhp
Meral Akşener'e destek için istifa ettiler
Turgut Esendağlı
Turgut Esendağlı efsane başkan vefat etti
MTV zam oranı
MTV oranı ile ilgili bugün kritik gün
idlib
Askerler dün gece İdlib'e giriş yaptı
Muhammet Arıkan
CHP lideri Kılıçdaroğlu şehidin ailesini unutmadı
İlgili Haberler
dolar kaç lira

Dolar ve Euro güne nasıl başladı, 12 Ekim 2017

altın fiyatları

Altın fiyatları yükseliyor mu işte güncel altın fiyatları (11 Ekim)

işsizlik maaşı

İşsizlik maaşıyla ilgili önemli düzenleme

IMF

IMF Türkiye tahminini açıkladı

Son Dakika Haberleri
mhp

Meral Akşener'e destek için istifa ettiler

Turgut Esendağlı

Turgut Esendağlı efsane başkan vefat etti

idlib

Askerler dün gece İdlib'e giriş yaptı

Muhammet Arıkan

CHP lideri Kılıçdaroğlu şehidin ailesini unutmadı

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Sınırımızda terör şovu ve Amerikan tehdidi

Amerika ile vize krizinden sonra, silahlı PKK/ YPG’li teröristlerin sınırımıza yakın bölgede adeta Türkiye’yi tehdit edercesine şov yapması önemsenmelidir. Yıllardır Amerika tarafından beslenen, örgütlenen ve ...

Devam