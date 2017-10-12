12/10/2017 10:04


Dolar ve Euro güne nasıl başladı, 12 Ekim 2017

dolar kaç lira

Vize krizinin ardından yükselişe geçen dolar, bugün 3.64'ün altını gördü

ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize krizinin ardından geçtiğimiz pazar gecesi 3.80 TL'nin üzerini gören dolar, tekrar düşüş eğilimine geçti. ABD Büyükelçisi Bass'ın açıklamaları sonrası yönünü aşağı çeviren dolar/TL kuru dün 3.66 seviyelerine kadar gerilemişti. 

Dolar dün serbest piyasada günü 3.6675 TL'den tamamlarken, bugün ilk işlemlerde 3.64'ün altını gördü ve 3.63 seviyelerinde güne başladı. Dolar şu dakikalarda 3.6450 TL, euro 4.3325 TL seviyesinde seyrediyor.

 

dolar kaç lira
Dolar ve Euro güne nasıl başladı, 12 Ekim 2017
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