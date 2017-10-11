Altın fiyatları yükseliyor mu işte güncel altın fiyatları (11 Ekim)

ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize krizinin ardından yükselişe geçen altın fiyatlarında bugün de düşüş yok

İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın 153,33 liradan alınırken, 153,47 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 245,33 liradan alınırken 251,46 liradan satılıyor. Yarım altın da 490,65’den alınırken 5002,92 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1011,76 liradan alınıp 1027,06 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 980,60 liradan alınırken 1012,01 liradan satılıyor. Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.