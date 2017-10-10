10/10/2017 17:08


IMF Türkiye tahminini açıkladı

IMF

IMF, Türkiye için 2017 büyüme tahminini açıkladı. Buna göre büyüme tahmini 2 katına çıkarıldı

IMF’nin bugün yayınlanan “Sonbahar Dönemi Dünya Ekonomik Görünüm Raporu”nda, Türkiye için bir önceki raporunda yüzde 2.5 olarak açıklanan 2017 büyüme öngörüsü, yüzde 5.1’e çıkarıldı. Raporda, beklentilerin üzerinde gelen ilk çeyrek büyümesi için, “kısmen ihrcatta toparlanma ve daha genişlemeci para politikası tarafından yönlendirilen daha güçlü bir verim yakalandı” denildi. Buna göre, Türkiye’nin 2018 yılı büyüme öngörüsü de yüzde 3.3’ten yüzde 3.5’e yükseltildi.

IMF Türkiye için 2018 işsizlik oranı beklentisini yüzde 11,0’den yüzde 10,7’ye düşürürken,2017 işsizlik oranı beklentisini yüzde 11,5’ten yüzde 11,2 oldu. 2017 cari açık/GSYH beklentisini yüzde 4,6’da bıraktı. Ayrıca  Türkiye için 2017 cari açık/GSYH beklentisini yüzde 4,7’den yüzde 4,6’ya indi.

Kaynak: Sözcü


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