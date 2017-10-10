İngiltere Muhafazakar Parti Türkiye Dostluk grubu, 1-4 Ekim arası Manchester’da gerçekleşen Muhafazakar Parti konferansında bir resepsiyon verdi

İngiltere Muhafazakar Parti Türkiye Dostluk grubu, 1-4 Ekim arası Manchester’da gerçekleşen Muhafazakar Parti konferansında bir resepsiyon verdi. İngiltere'nin çeşitli bölgelerinden politikacıların yanısıra BAE Systems dahil olmak üzere şirketler de etkinliğe katılım gösterdi.

Edmonton milletvekili adayı Gönül Daniels'in açılış konuşmasıyla başlayan resepsiyonda T.C. Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ve Lordlar Kamarası üyesi Lord Balfe birer konuşma yaptılar.

Brexit sonrası İngiltere-Türkiye siyasi ve ticari ilişkileri konusunda gerçekleşen resepsiyonda Büyükelçi Bilgiç, ticari ilişkiler üzerindeki gelişmeler hakkında bilgiler verdi.

Bilgiç: Daha önce hiç görmediğimiz kadar çok değişimle karşı karşıyayız

Büyükelçi Bilgiç, dünyada görülen ekonomik ve siyasi eğilimlere rağmen İngiltere ve Türkiye’nin arasındaki ilişkilerin olumlu kaldığını söyledi. İlişkilerin güçlü bir diplomatik ve ekonomik temele dayandığını vurgulayan Bilgiç, sayıları 3.000’e dayanan İngiliz şirketin Türkiye’de faaliyet gösterdiğini bildirdi.

‘İki ülke arasında ticaret çalışma grubu kurduk’

Bilgiç, Brexit sonrası verimli bir ticaret antlaşmasisinin imzalanması için iki ülkenin de olumlu şekilde çalıştığını bildirdi. Olumlu sonuçlara daha hızlı varılması için bir ‘ticaret çalışma grubu’nun kurulduğunu bildiren Büyükelçi, Türkiye’nin İngiltere ile brexit sonrası olanaklarını olumlu şekilde değerlendirdiğini ve Türkiye’nin de faydalarından yararlanacağını altını çizerek bildirdi.

Bilgiç, ‘Çalışma grubu, analizleri ve öngörülerini paylaşmak amacıyla uzmanlarımızı bir araya getiriyor. Ticaret anlaşması dahil tüm seçenekleri değerlendirecekler. Böylece Türkiye ve İngiltere’nin süreçte herhangi bir akşama yaşanmaması için tüm gerekenleri yaptıklarını söyleyebilirim’ ifadelerini kullandı.

‘Sadece birbirimizin ürünlerini almakla kalmayacağız, beraber tasarlayacağız ve üreteceğiz’

T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox’un son altı ayda iki kere görüştükleri bildiren Bilgiç, iki ülkenin arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da derinleşeceğini söyledi. Savunma sektöründe BAE Systems ve TAİ tarafından ortak tasarlanan TFX savaş uçaklarını örnek olarak veren Bilgiç, ileride İngiliz ve Türk firmalarının daha çok ortak faaliyet göstereceğini düşündüğünü iletti.

Lord Balfe: ‘birbirimizle iletişimi kesmememiz ve ilişkilerimizi güçlü tutmamız lazım’

Türkiye’ye ilk defa Boğaziçi Köprüsü’nün yapım döneminde gittiğini hatırlatan Balfe, Kenan Evren’den itibaren tüm Türkiye Cumhurbaşkanları ile görüştüğünü bildirdi. Kasım’da İngiltere Parlamentolar Arası Birliğin sponsorluğu ile Türkiye’den bir delegasyonun kabul edileceğini bildiren Balfe, ileride İngiltere’den bir delegasyonun Ankara’yı ziyaret etmesini arz ettiğini dile getirdi.

‘Kıbrıs müzakerelerinde KKTC ve Türkiye ellerinden geleni yaptı’

Kıbrıs müzakerelerin iyiye gitmediğini kabul eden Balfe, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin müzakereler sırasında olası bir referandumda kabul edilmeyecek taleplerde bulunduğunu iddia etti. Balfe, ‘İnsanlar küçük düşürülemez. KKTC’nin istekleri, ihtiyaçları ve siyasi gerçeklerini hakkındaki yorumlamaları doğrultusunda Akıncı, mümkün olduğu kadar ileriye gitti. Artık o adada iki ayrı toplumun olduğu kabul edilmesi lazım ve ikisine de eşit şekilde bakılması gerekiyor’ ifadelerini kullandı.

‘Sadece iktidar partisi ile değil, muhalefetle de görüşmek gerekiyor’

Türkiye’nin bir dostu olmanın sadece bir kesime yakın olmakla ibaret olmadığını vurgulayan Balfe, tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde ilerlenmesi gerektiğini vurguladı ve ileride yapılacak ziyaretlerin CHP’yi de kapsaması gerektiğini söyledi. Balfe, Türkiye’deki bazı gelişmelerden endişe duyduğunu dile getirerek, İngiltere Muhafazakar Parti’nin orta sınıfı destekleyerek başarılı olduğunu hatırlattı ve ülkenin ekonomisine katkı sağlayanların engellenmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Balfe, ‘Gerektiği yerde eleştiri yapmak lazım, ancak hiç bir zaman birbirimize düşmanca yaklaşmamamız lazım. İlişkilerin verimli olması için çabalamak ve karşılıklı bir anlayışla ilerlememiz gerekiyor’ diyerek sözlerine son verdi.

CFT nedir? Neyi amaçlar?

Türkiye'nin Muhafazakar Partili Dostları (Conservatıve Friends of Turkey - CFT, www.cfot.org.uk), Türkiye ve Muhafazakar Parti arasındaki ilişkileri her seviyede geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki politik, diplomatik ve ticari ilişkileri ileriye götürmek ve İngiltere Türk toplumunun Muhafazakar Parti hakkındaki farkındalığını artırmak CFT’nin amaçları arasındadır.

CFT misyonunu sürdürmek için çok farklı sektörler ve düşüncedeki bireyler, siyasi organizasyonlar, akademisyenler ve iş dünyasının önemli isimleriyle işbirliği içerisindedir.

Grubun kurucu üyeleri arasında Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Orta Doğu’dan sorumlu Devlet Bakanı Alıştair Burt MP, Avrupa Parlamentosu’nda Muhafazakar Parti’nin Savunma ve Güvenlik konularındaki sözcüsü Geoffrey Van Orden MBE MEP gibi isimler vardır.